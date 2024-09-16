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        Ukraynalı müzik grubu, savaştan etkilenenlere destek için Adana'da konser verdi

        Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:22
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        Ukraynalı müzik grubu, savaştan etkilenenlere destek için Adana'da konser verdi
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        Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da sahne aldı.

        Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen "Dance Sympho Show" konserinde grup; Abba, Backstreet Boys, Ace of Base, Michael Jackson, Gloria Gaynor gibi ünlü müzisyenlerin sevilen 18 şarkısını seslendirdi.

        Orkestra şefliğini Denis Doroshenko'nun yaptığı konserde, Nikita Savenkov, Vika, Anna ve Maria solist sanatçı olarak sahne aldı.

        1980'ler ve 1990'ların popüler pop müziklerinin yer aldığı konserde, seyirciler dans ederek eğlendi.

        Şef Doroshenko, konser öncesinde AA muhabirine, Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra dünya turuna çıkmaya başladıklarını söyledi.

        Ukrayna'ya destek olmak ve ülkelerinin kültürünü yaşatmak istediklerini belirten Doroshenko, şöyle konuştu:

        "Bu konserlerden elde ettiğimiz gelirle birkaç tane mobil hastane almak istiyoruz. Harkov bölgesi gerçekten sıcak. İnsanlarımızın ihtiyacı var. Devletimizin yetişemediği yere ulaşmak istiyoruz. Orada çok mağdur çocuklar ve yetişkinler var. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'de insanlar çok sıcak ve bunu bize hissettiriyorlar. Eminim ki Türkiye ile beraber mobil hastane amacımıza ulaşacağız."

        Anna da Türkiye'den önce Avrupa'da bir çok şehirde konser verdiklerini anlattı.

        Türkiye'de konserlerine devam ettiklerini ifade eden Anna, "Orkestranın tüm ekibi Ukraynalı. Konserlerden elde ettiğimiz gelir Ukrayna'ya yardıma gidiyor. Şu anda amacımız mobil hastane. Biliyoruz ki Türkiye bizi seviyor ve destekliyor. Onun için konserlerden iyi yardım elde ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Maria da Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını vurgulayarak, "Konserde çok moralli geliyorlar. 2. şarkıdan sonra herkes ayağa kalkıp dans ediyor. Müziğimiz onlara ilaç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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