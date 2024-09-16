Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, "İkinci yarı ne kadar iyi oynasak da maalesef yeterli olmadı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ciccolini, ilk yarı vasat bir oyun sergilediklerini belirtti.

Sonrasında maçı bırakmadıklarını ifade eden Ciccolini, "Skorun peşinden koştuk ama maalesef bireysel bir hatadan gol yedik. Bu hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. İkinci yarı ne kadar iyi oynadıysak da maalesef yeterli olmadı." diye konuştu.

François Ciccolini, kadrolarına 2 oyuncunun daha katılacağını anlatarak, "Henüz gelmediler. Adana'da değiller şu an. Vize sıkıntılar var. Onu aşıp gelecekler. 2-3 güne burada olacaklar." ifadelerini kullandı. - Ankara Keçiörengücü cephesi Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, öne geçtiği karşılaşmayı kazanamadıklarını söyledi. Maçın ilk devresinde iki takımın da fazla pozisyon bulamadığını anlatan Parlatan, şunları kaydetti: