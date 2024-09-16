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        Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:19
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        Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada Emrah A. (33) , kardeşi Veli A. (29) ile Hasan C. (43) ve Yüksel Y. (38) yaralandı.

        Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrah A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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