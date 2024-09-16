Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada Emrah A. (33) , kardeşi Veli A. (29) ile Hasan C. (43) ve Yüksel Y. (38) yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrah A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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