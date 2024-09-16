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        Adana'da refüjdeki direğe çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 23:41 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:49
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        Adana'da refüjdeki direğe çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Arda K. yönetimindeki 20 ADA 094 plakalı otomobilin arka sağ lastiğinin yerinden çıkması sonucu, sürücü direksiyon hakimiyetini yitirdi.

        Araç refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

        Kazada sürücü Arda K. ile Ertuğrul M. ve Berkay A. yaralandı.

        Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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