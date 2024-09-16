Adana'da refüjdeki direğe çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Arda K. yönetimindeki 20 ADA 094 plakalı otomobilin arka sağ lastiğinin yerinden çıkması sonucu, sürücü direksiyon hakimiyetini yitirdi.
Araç refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.
Kazada sürücü Arda K. ile Ertuğrul M. ve Berkay A. yaralandı.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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