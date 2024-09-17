Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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