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        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:12
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        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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