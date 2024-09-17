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        Adana'da kırsal mahallede proje kapsamında 5 dekarda başlayan çilek üretimi 900 dekara ulaştı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Çilek Tutan Kınalı Eller" projesi kapsamında kırsal mahallede 5 dekarda başlayan çilek üretimi 11 yılda 900 dekara çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:29
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        Adana'da kırsal mahallede proje kapsamında 5 dekarda başlayan çilek üretimi 900 dekara ulaştı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Çilek Tutan Kınalı Eller" projesi kapsamında kırsal mahallede 5 dekarda başlayan çilek üretimi 11 yılda 900 dekara çıktı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede çilek tarımı için uygun iklim koşulları barındıran 540 haneli Karakışlakçı Mahallesi'nde Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Programı kapsamında 2013 yılında "Çilek Tutan Kınalı Eller" projesini hayata geçirdi.

        Proje kapsamında, 5 haneden kadına destek verilerek 1'er dönüm alan olmak üzere toplam 5 dönüm çilek bahçesi kuruldu.

        Uygun iklim koşulları ve ekonomik değeri nedeniyle üretimi artan çilek, 11 yılın sonunda 53 hane tarafından toplam 900 dekarda üretilmeye başlandı.

        Mahalle Muhtarı İdris Özenç, AA muhabirine, proje kapsamında yetiştiriciliğine başlanan çileğin mahalleleri için önemli bir gelir kapısı haline geldiğini söyledi.

        Mahallede haziranda başlayan çilek hasadının kasıma kadar sürdüğünü anlatan Özenç, "11 yıl önce burası kurak, bozkır bir alandı. Çilek fidelerimiz gelince yemyeşil bir alana dönüştü." dedi.

        Çilek üreticisi Harun Yetkin de 5 dönümde çilek üretimi yaptığını belirtti.

        Mahallede çilek yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Yetkin, "Bu proje örnek oldu. Çilek üretimi Pozantı'mızın diğer mahallelerine hatta diğer ilçelere de yayıldı. Niğde'nin ilçelerine örnek oldu. Kayda değer paralar kazanıyoruz." diye konuştu.

        Üretici Yusuf Ballı da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çilek üretimini 10 dekarda sürdürdüğünü anlatan Ballı, şunları kaydetti:

        "Üretimden memnunum. Pazarında hiçbir sıkıntı yok. Çileğimizin aroması yüksek. Rakımı 1000'in üzerindeki yaylalarda yetişiyor. Çukurova'da çilek bittikten sonra burada başlar. 10 dönümden haftada 2 ton çilek alıyoruz. Biraz işçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçi de olursa çok güzel bir iş alanı. Gençlerin, emeklilerin, özelikle kadınların yapacağı çok güzel bir iş. Elde edilen gelir 'sıcak para', veresiyesi hiç yok."

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