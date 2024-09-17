Adana'da operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi

Çalışmada, yasa dışı yollarla temin edildiği tespit edilen 1'i kalaşnikof 19 tüfek, 68 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve havalı tabanca, 201 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi bulundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

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