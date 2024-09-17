Adana'da operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmada, yasa dışı yollarla temin edildiği tespit edilen 1'i kalaşnikof 19 tüfek, 68 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve havalı tabanca, 201 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 49 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 240 kişiyi de yakaladı.
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