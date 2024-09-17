Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iklimlendirme sistemi kurduğu apartman dairesinde uyuşturucu ürettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 Ağustos'ta tutuklanan C.E.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanığın ikametinin 3 odasında 3 iklimlendirme, 3 havalandırma sistemiyle plastik saksılar içine ekilmiş vaziyette toplamda 72 kök Hint keneviri ve 3 kilo 610 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, ayrıca evde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu da bildirildi.

Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, C.E.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.