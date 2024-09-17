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        Adana'da 9 ayda kumar oynayan 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi

        Adana'da polis ekiplerinin 9 aylık denetimlerinde kumar oynadığı belirlenen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:48
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        Adana'da 9 ayda kumar oynayan 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi
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        Adana'da polis ekiplerinin 9 aylık denetimlerinde kumar oynadığı belirlenen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yılbaşından itibaren 184 iş yerini denetledi.

        Ekipler, işletmelerde kumar oynattığı belirlenen 192 kişi hakkında adli işlem yaptı, 198 bin 107 liraya el koydu.

        Çalışmalarda kumar oynadığını tespit edilen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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