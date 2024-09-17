Adana'da 9 ayda kumar oynayan 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi

Çalışmalarda kumar oynadığını tespit edilen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, işletmelerde kumar oynattığı belirlenen 192 kişi hakkında adli işlem yaptı, 198 bin 107 liraya el koydu.

Adana'da polis ekiplerinin 9 aylık denetimlerinde kumar oynadığı belirlenen 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

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