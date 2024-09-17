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        Adana'da bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 2'si firari, 6'sı tutuklu olan 8 sanığa 20'şer yıl hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:51
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        Adana'da bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 2'si firari, 6'sı tutuklu olan 8 sanığa 20'şer yıl hapis talebiyle dava açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Ocak 2023'te Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta tırın dorsesine konulan strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle tutuklanan sürücü Y.E. ile N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A. ile firari S.V. ve M.E.V. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Y.E. idaresindeki 33 AJF 529 plakalı tırın 33 AR 208 plakalı dorsesinde Diyarbakır'dan Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği, bu uyuşturucunun da N.A. ve yanındaki kişilerce karşılanacağı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

        Polislerin takibindeki tırın Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta durduğu ve Y.E'nin otomobille yanına gelen N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A. ile buluştuğu belirtilen iddianamede, bu sırada ekiplerce baskın yapıldığı ve tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan incelemede strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildiği anlatıldı.

        İddianamede sanık N.A'nın, şu itiraflarına yer verildi:

        "Yakalanan uyuşturucunun 30 kilogramı direkt bana gelmişti. Geriye kalan kısmı tanımadığım alıcılara gelmişti. A.E. ehliyeti olduğu için benimle geldi, diğer kişiler ise uyuşturucu taşıma işinde yardımcı olacaklardı. Uyuşturucuyu Ş.A'nın kuş kulübesine taşıyıp burada muhafaza edecektik. Ş.A. ve A.E. otomobilde durarak etrafta gözcülük yapacaklardı. D.C.G. ve K.C.U. ise uyuşturucuyu bizzat indirecek olan kişilerdi. Bahse konu olan uyuşturucuyu Diyarbakır'dan S.V. ve M.E.V. göndermişti."

        İddianamede, Y.E'nin HTS analizleri ve telefon kayıtlarında, N.A. ile Adana'ya saat kaçta geleceği ve uyuşturucuyu hangi adrese indireceği yönünde konuşmalarına da yer verildi.

        Ele geçirilen uyuşturucunun kişisel kullanım sınırları üzerinde olması, şüpheli N.A'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki ifadesi, tape kayıtları, N.A'nın S.V. ve M.E.V'den aldığı uyuşturucuyu Y.E'nin Diyarbakır'dan Adana'ya naklettiği, teslimat yerinde ise N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A'nın bulunduğu, sanıkların uyuşturucuyu Ş.A'ya ait kuş kulübesine taşıyıp burada muhafaza edecekleri birlikte değerlendirildiğinde bu kişilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu nedenlerle sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 20'şer yıl hapse çarptırılması istendi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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