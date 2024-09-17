Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, festivalin kent ve Türkiye için marka haline geldiğini söyledi.

        Festival kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstlenmesinin ses getirdiğini belirten Karalar, bu yıl organizasyondaki ödül sayısının artırıldığını anlattı.

        Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da Altın Koza'nın "Şiddete dur" ana temasıyla düzenleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "En yakınımızda, Gazze'de yapılan soykırım ve insan hakları ihlallerinin bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda 'Şiddete dur' diyoruz. Filistinli sinemacıların bu konuda belli bir direnişi var. Biz de 'Filistin sinemacılarının ve halkının yanındayız' diyoruz. Gazze'deki katliama 'Dur' diyoruz."

        Samancılar, hayatını kaybeden Adanalı sanatçılar için anma programı yapacaklarını kaydetti.

        Kentte bu yıl 31. kez organize edilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 'şiddete dur' temasıyl...
        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 'şiddete dur' temasıyl...
        Adana'da bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığ...
        Adana'da bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığ...
        Adana'da 9 ayda kumar oynayan 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi...
        Adana'da 9 ayda kumar oynayan 424 kişiye 2 milyon 666 bin lira ceza kesildi...
        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği öne sürülen s...
        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği öne sürülen s...
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 94 silah ele geçirildi
        Kliniğe silahlı saldırıyı diş tedavisi uzadığı için yapmış
        Kliniğe silahlı saldırıyı diş tedavisi uzadığı için yapmış