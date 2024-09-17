31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, festivalin kent ve Türkiye için marka haline geldiğini söyledi.

Festival kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstlenmesinin ses getirdiğini belirten Karalar, bu yıl organizasyondaki ödül sayısının artırıldığını anlattı.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da Altın Koza'nın "Şiddete dur" ana temasıyla düzenleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"En yakınımızda, Gazze'de yapılan soykırım ve insan hakları ihlallerinin bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda 'Şiddete dur' diyoruz. Filistinli sinemacıların bu konuda belli bir direnişi var. Biz de 'Filistin sinemacılarının ve halkının yanındayız' diyoruz. Gazze'deki katliama 'Dur' diyoruz."

Samancılar, hayatını kaybeden Adanalı sanatçılar için anma programı yapacaklarını kaydetti.