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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 2025'teki teması "Dünya Çocukları" olacak

        Adana'da gelecek yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için "Dünya Çocukları" teması belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:31
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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 2025'teki teması "Dünya Çocukları" olacak
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        Adana'da gelecek yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için "Dünya Çocukları" teması belirlendi.

        Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki karnaval, 2025'te "Dünya Çocukları" temasıyla gerçekleştirilecek.

        Çocuklara yönelik etkinliklerin yapılacağı karnavalda, yabancı misafirler katılacakları programlarda ülkelerini ve kültürlerini tanıtacak.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Kentte 13. kez düzenleyeceğimiz karnavalımızı, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelecek çocuklarla kutlayacağımız daha büyük bir şenliğe dönüştürme amacındayız." ifadesini kullandı.

        Bozkurt, karnavalın hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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