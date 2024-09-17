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        Adana'da bir çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:17
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        Adana'da bir çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

        Y.A.A (13) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, Çandık Mahallesi'nde devrildi.

        Kazayı fark eden bölgedeki vatandaşlar, Y.A.A'yı traktörden çıkardı.

        Yaralanan çocuk, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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