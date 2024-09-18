Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, 142 bin 793 uyuşturucu etkili hap, 8 kilo 27 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

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