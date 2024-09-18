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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:45
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, 142 bin 793 uyuşturucu etkili hap, 8 kilo 27 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

        Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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