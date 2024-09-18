Adana'daki operasyon ve denetimlerde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 25 tabanca, otomatik makineli tabanca ve 6 tüfek ile 655 mermi, 4 bin 871 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aranması bulunan 211 kişinin yakalandığı çalışmalarda, 10 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden 214 bin 723 lira ceza uygulandı.