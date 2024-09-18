Adana'da düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Silahlı saldırıdan bir gün önce C.T'nin Baran D. ve Mehmet Ç. ile kendisine ait iş yerinin otoparkını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle tartışma yaşadığı ileri sürüldü.

Öte yandan, şüpheliyle bağlantılı oldukları iddiasıyla Baran D. (26) ve Mehmet Ç. (27) de gözaltına alındı.

Yaklaşık 35 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Ekipler, zanlının kaçış istikametindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

İş yerinin giriş bölümüne çok sayıda mermi isabet eden saldırıya ilişkin, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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