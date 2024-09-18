Adana'da pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Bu sırada dengesini kaybederek düşen şüpheli, daha sonra iş yerini ateşe vererek yangın çıkardı.

Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir pastaneye motosikletle gelen kasklı 2 kişiden biri, iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.