Adana'da pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Adana'da bir pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da bir pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir pastaneye motosikletle gelen kasklı 2 kişiden biri, iş yerinin camını kırarak içeri girdi.
Şüpheli, elinde bulunan şişedeki yanıcı maddeyi iş yerine döktü.
Bu sırada dengesini kaybederek düşen şüpheli, daha sonra iş yerini ateşe vererek yangın çıkardı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Güvenlik kamerasınca da kaydedilen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Polis, iş yerini kundaklayıp motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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