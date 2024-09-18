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        Adana'da pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

        Adana'da bir pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:46
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        Adana'da pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
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        Adana'da bir pastanenin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir pastaneye motosikletle gelen kasklı 2 kişiden biri, iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

        Şüpheli, elinde bulunan şişedeki yanıcı maddeyi iş yerine döktü.

        Bu sırada dengesini kaybederek düşen şüpheli, daha sonra iş yerini ateşe vererek yangın çıkardı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Güvenlik kamerasınca da kaydedilen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

        Polis, iş yerini kundaklayıp motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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