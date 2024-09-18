Adana'da ilik nakli bekleyenler için "bağışçı olun" çağrısı yapıldı

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu.

Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi.

Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörü, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülent Antmen, etkinlikte kemik iliği gerektiren hastalıklar hakkında ailelere bilgi verdi.

"TÜRKKÖK, Türkiye'deki nakillerin şu anda yüzde 80'ini karşılayacak boyuta ulaştı. Biz çocuk yaş grubunda tüm Türkiye'de senede 2 bin 200 civarında kemik iliği nakli yapıyoruz. Ama onun dışında erişkinler de yaklaşık 8 bin civarında nakil yapılıyor. Yani her sene yaklaşık 10 bin bağışçıya ihtiyacımız var."

Kemik iliği nakli konusunda farkındalık yaratmak için her yıl eylül ayının üçüncü haftası içinde Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak belirlendiğini ifade eden Antmen, dünyada 40 milyon olan bağışçı sayısının Türkiye'de 1 milyonu geçtiğini söyledi.

Antmen, bağışçı sayısının artması gerektiğini vurgulayarak, "Tıpkı kan verir gibi kemik iliği bağışçısı da küçük bir formu imzalayıp doku tipi için bir kan verip hastalığı yoksa hiçbir sorun yaratmadan, sağlığı tehlikeye girmeden bağışçı olabileceğini tüm halkımıza hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kendisini, her zaman doktorlarına ve bu hastalıkları geçiren kişilere vefa borcu olan biri olarak gördüğünü anlatan Açık, şöyle devam etti:

"Gerçekten insanlar öğrendikten, bilgilendikten sonra bağış yapmaya karar veriyor. Ceylanpınar'da görev yaptığım zaman kaymakamla birlikte tüm memurlara kök hücre bağışı bilgisi verdim. Bir kök hücre toplama işlemi gerçekleştirdik. 81 bağış elde ettik ve gelen bağışlarımızdan birisi anında eşleşme sağladı ve bir çocuğumuzun iyileşmesini sağladı. Bunu gördükten sonra daha fazla uğraşmaya başladım. Elimden geldiğince hocalarımı ziyaret ediyorum. Hastanelerde yatan çocukları ziyaret etmeye, onlar için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir etkimiz bir faydamız oluyordur."