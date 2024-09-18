Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.E.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar B.K. ve T.O. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E.O, kız kardeşi S.O'nun müşteki A.C.S. tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü.

"Evden çıkarken üzerime silah almadım fakat araçta silah vardı. İş yeri önüne vardığımda tartışma sesleri duymaya başladım. Bunun üzerine araçta bulunan silahı aldım. İş yerine girdiğim sırada babam T.O. ile A.C.S. tartışıyordu. A.C.S'nin elinde bıçağa benzeyen bir cisim vardı. A.C.S. benim üzerime doğru yürürken korku ve panik içinde havaya doğru bir el ateş ettim. A.C.S'yi hedef alarak ateş etmedim. A.C.S'yi öldürmek ya da yaralamak amacım yoktu. Olay sırasında B.K. ve babamın A.C.S'ye vurduğunu görmedim. Babamda silah yoktu. Suçlamaları anlattığım şekliyle kabul ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık T.O. da olay günü A.C.S. ile iş yerinde kızının tehdit edilmesi konusuyla ilgili konuştuklarını söyledi.

A.C.S. ile tartışırken oğlu M.E.O'nun geldiğini anlatan T.O, "Bu sırada oğluma 'burada ne geziyorsun' diye tepki gösterirken oğlum aniden A.C.S'ye doğru ateş etti. Benim bu sırada elimde silah ya da bıçak yoktu. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki A.C.S. ise iş yerindeki tartışma sırasında elinde silahla M.E.O'nun geldiğini ve kendisine 4 ya da 5 el ateş ettiğini ileri sürdü.