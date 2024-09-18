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        Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:17
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        Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.E.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar B.K. ve T.O. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E.O, kız kardeşi S.O'nun müşteki A.C.S. tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü.

        Olay günü iş yerinde bulunan babası T.O'nun yanına gittiğini belirten M.E.O. şöyle devam etti:

        "Evden çıkarken üzerime silah almadım fakat araçta silah vardı. İş yeri önüne vardığımda tartışma sesleri duymaya başladım. Bunun üzerine araçta bulunan silahı aldım. İş yerine girdiğim sırada babam T.O. ile A.C.S. tartışıyordu. A.C.S'nin elinde bıçağa benzeyen bir cisim vardı. A.C.S. benim üzerime doğru yürürken korku ve panik içinde havaya doğru bir el ateş ettim. A.C.S'yi hedef alarak ateş etmedim. A.C.S'yi öldürmek ya da yaralamak amacım yoktu. Olay sırasında B.K. ve babamın A.C.S'ye vurduğunu görmedim. Babamda silah yoktu. Suçlamaları anlattığım şekliyle kabul ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Sanık T.O. da olay günü A.C.S. ile iş yerinde kızının tehdit edilmesi konusuyla ilgili konuştuklarını söyledi.

        A.C.S. ile tartışırken oğlu M.E.O'nun geldiğini anlatan T.O, "Bu sırada oğluma 'burada ne geziyorsun' diye tepki gösterirken oğlum aniden A.C.S'ye doğru ateş etti. Benim bu sırada elimde silah ya da bıçak yoktu. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Müşteki A.C.S. ise iş yerindeki tartışma sırasında elinde silahla M.E.O'nun geldiğini ve kendisine 4 ya da 5 el ateş ettiğini ileri sürdü.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 19 Haziran 2023'te A.C.K'nin (17), darbedilip silahla ağır yaralanmasıyla ilgili, tutuklanan M.E.O. tutuksuz babası T.O. ve arkadaşları B.K. hakkında "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 14'er yıldan 23'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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