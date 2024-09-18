Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık Y.E. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkemede beyanı alınan tanık Y.E. olay öncesinde sanıklar Cihad A. ve Erhan Ü'nün kendisini otogara bıraktığını belirterek, "Araba içinde cinayete ilişkin herhangi bir konu konuşulmadı. Tam aksine sıradan olaylardan bahsedildi. Olay günü alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduklarına şahit olmadım. Cinayete ilişkin görgüm yoktur." ifadesini kullandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Diğer sanık Erhan Ü. de olay günü maktul Gökhan Şahin'i öldürme amaçlarının olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

        Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşma dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü, 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o a...
        10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o a...
        Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve...
        Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve...
        Adana'da ilik nakli bekleyenler için "bağışçı olun" çağrısı yapıldı
        Adana'da ilik nakli bekleyenler için "bağışçı olun" çağrısı yapıldı
        10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o a...
        10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o a...
        Güvercin kulübesinden Kalaşnikof çıktı; birbirlerini suçlayan kuzenler tutu...
        Güvercin kulübesinden Kalaşnikof çıktı; birbirlerini suçlayan kuzenler tutu...
        Adana'da pikapta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığa 18'er yıl ha...
        Adana'da pikapta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığa 18'er yıl ha...