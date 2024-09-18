Adana Emniyet Müdürü Arıkan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerin muhtarlarıyla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Vahit Caddesi'nde özel harekat, asayiş ve trafik ekiplerinin desteğiyle denetim gerçekleştirdi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin de kimliklerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

Daha sonra Arıkan, ilçedeki bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.