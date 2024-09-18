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        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

        Adana'nın Feke ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:18
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        Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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        Adana'nın Feke ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Tenkerli Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan Hakkı Duru, zemine düşerek hayatını kaybetti.

        Duru'nun cansız bedeni, evine dönmemesi üzerine durumdan şüphelenip çalıştığı inşaata giden eşi tarafından bulundu.

        Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Duru'nun cenazesi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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