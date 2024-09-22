Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev (Dk. 86 Aksel Aktaş), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Arda Kurtulan), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Salih Kavrazlı), Alioui (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Dk. 90 Serdar Dursun), Augusto (Dk. 73 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 73 Yusuf Özdemir), Cordova (Dk. 61 Christian)
Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang, Dk. 90+3 Christian (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Manev (Adana Demirspor)
ADANA
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