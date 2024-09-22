Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Yeniköy Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasar oluştu.
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