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        Adana'da 2 işçinin öldüğü olaya ilişkin vinç operatörü tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:22
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        Adana'da 2 işçinin öldüğü olaya ilişkin vinç operatörü tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü tutuklandı.

        Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepetin, halatın kopması sonucu zemine düşerek 2 işçinin ölümüne sebep olmasıyla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Murat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül'de kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş, bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kalmıştı.

        Kazada 2 işçi de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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