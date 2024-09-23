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        Kaymakam Açar'dan yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan çobanlara ziyaret

        Adana'da Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, yıldırım isabet etmesi sonucu küçükbaşları telef olan iki çobanı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:06
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        Kaymakam Açar'dan yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan çobanlara ziyaret
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        Adana'da Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, yıldırım isabet etmesi sonucu küçükbaşları telef olan iki çobanı ziyaret etti.

        Kaymakam Açar, dün Çeralan Mahallesi Tozlu mevkisinde hayvanları otlatırken yıldırım düşmesi nedeniyle yaralanan ve 27 koyunu telef olan çoban Ömer Ulaş'a ziyarette bulundu.

        Ulaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Açar, daha sonra Eyüplü Mahallesi'nde 15 koyunu telef olan Duran Yöntem'i ziyaret etti.

        Açar, elektrik kontağından çıkan yangında evinde hasar oluşan İsmail Koçyiğit ile de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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