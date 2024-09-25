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        Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi, 49 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:42
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        Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi, 49 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Eylül'de kentin önemli noktalarında asayiş uygulaması yaptı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 1'i otomatik 34 tabanca, 25 tüfek, 8 kurusıkı tabanca ile 1922 fişek ve kartuş, 182 uyuşturucu hap, 88,95 gram uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 kişi yakalandı. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 49 şüpheli tutuklandı.

        Ekipler, çalışma kapsamında 1'i hacizli 3 araç ile 3'ü çalıntı, 4'ü trafikten menedilmiş 7 motosiklet ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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