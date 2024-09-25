Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi

Çalışmalarda, ruhsatsız 1'i otomatik 34 tabanca, 25 tüfek, 8 kurusıkı tabanca ile 1922 fişek ve kartuş, 182 uyuşturucu hap, 88,95 gram uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

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