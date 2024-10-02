Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor

        EREN BOZKURT - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1.5 Adana Cyberova Rover Takımı tarafından üretilen mini çapa, Adana'da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1.5 Adana Cyberova Rover Takımı tarafından üretilen mini çapa, Adana'da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        1.5 Adana Cyberova Rover Takımı, tarım arazilerindeki yabani otları temizlemede kullanılması amacıyla 2 ay gibi kısa bir sürede "Flora V2" adlı aracı üretti.

        Çapa aracının prototipi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana'da sergileniyor.

        Otonom ve manuel olarak kullanılabilen çapanın üstüne güneş paneli eklenerek de kullanım süresi arttırılabiliyor.

        - "Projemizi geliştirmek isteyen firmalar var"

        1.5 Adana Cyberova Rover Takımı'nın kaptanı Hasan Sarıköse, AA muhabirine, takımlarının 2018 yılında kurulduğunu belirtti.

        Ürettikleri çapa hakkında bilgi veren Sarıköse, "Aracımız daha önceden belirlenmiş alanı tarayarak bitkilere zarar vermeden yabanı otları tarladan ayıklıyor. Aracımız elektrikli, güneş panelimiz aracımıza entegre bir şekilde çalışıyor. Pilimizin ömrü 2 saat. Prototip olduğu için küçük bir pil tercih ettik. Güneş paneli sayesinde 2,5-3 saate kadar kullanılabiliyor." diye konuştu.

        - "Toprağın altındaki engeli tespit edebiliyor"

        TEKNOFEST'te Tarımsal İnsansız Kara Araçları Yarışması'na katıldıklarını belirten Sarıköse, araçlarında hem otonom hem de manuel modların bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ekstra olarak çapa sırasında toprağın altındaki engeli tespit edebiliyor. Tespit edilen engelde çapayı kaldırabiliyor ve engeli geçtikten sonra çapayı indirip işlemine devam ediyor. Projemizi geliştirmek isteyen firmalar var, onlarla görüşüyoruz. Biz de ürünümüzü daha da geliştirmek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üre...
        Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üre...
        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3)
        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3)
        Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis cezası
        Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis cezası
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu:
        Adana'da çöp kamyonunun yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Adana'da çöp kamyonunun yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (2)
        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (2)