Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor

EREN BOZKURT - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1.5 Adana Cyberova Rover Takımı tarafından üretilen mini çapa, Adana'da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

1.5 Adana Cyberova Rover Takımı, tarım arazilerindeki yabani otları temizlemede kullanılması amacıyla 2 ay gibi kısa bir sürede "Flora V2" adlı aracı üretti.

Çapa aracının prototipi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana'da sergileniyor.

Otonom ve manuel olarak kullanılabilen çapanın üstüne güneş paneli eklenerek de kullanım süresi arttırılabiliyor. - "Projemizi geliştirmek isteyen firmalar var" 1.5 Adana Cyberova Rover Takımı'nın kaptanı Hasan Sarıköse, AA muhabirine, takımlarının 2018 yılında kurulduğunu belirtti. Ürettikleri çapa hakkında bilgi veren Sarıköse, "Aracımız daha önceden belirlenmiş alanı tarayarak bitkilere zarar vermeden yabanı otları tarladan ayıklıyor. Aracımız elektrikli, güneş panelimiz aracımıza entegre bir şekilde çalışıyor. Pilimizin ömrü 2 saat. Prototip olduğu için küçük bir pil tercih ettik. Güneş paneli sayesinde 2,5-3 saate kadar kullanılabiliyor." diye konuştu.