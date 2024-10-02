Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        TEKNOFEST yeni yerli teknolojilerin milletle buluşma adresi oldu

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yerli teknolojilerin ilk defa milletle buluşma adresi olduğunu belirterek, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak. TEKNOFEST kuşağı yeni teknolojiler geliştirdikçe onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST yeni yerli teknolojilerin milletle buluşma adresi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yerli teknolojilerin ilk defa milletle buluşma adresi olduğunu belirterek, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak. TEKNOFEST kuşağı yeni teknolojiler geliştirdikçe onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor
        Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor
        Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üre...
        Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üre...
        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3)
        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (3)
        Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis cezası
        Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis cezası
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu:
        Adana'da çöp kamyonunun yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Adana'da çöp kamyonunun yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında