TEKNOFEST yeni yerli teknolojilerin milletle buluşma adresi oldu
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yerli teknolojilerin ilk defa milletle buluşma adresi olduğunu belirterek, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak. TEKNOFEST kuşağı yeni teknolojiler geliştirdikçe onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız." dedi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yerli teknolojilerin ilk defa milletle buluşma adresi olduğunu belirterek, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak. TEKNOFEST kuşağı yeni teknolojiler geliştirdikçe onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız." dedi.
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