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        Adana'nın "Karaisalı biberi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen "Karaisalı biberi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:58 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:26
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        Adana'nın "Karaisalı biberi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen "Karaisalı biberi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karaisalı'nın biberinin tescillendiğini duyurdu.

        Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Karaisalı biberi, yalnızca lezzetiyle değil, ilçemizin emeğiyle yoğrulmuş bir simge olarak, bu topraklarda yetişen değerlerimizin dünyaya tanıtılmasına vesile olacak. Emeği geçen tüm çiftçilerimize ve bu süreçte katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Karaisalı'mıza hayırlı olsun."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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