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        Adana'da iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:21
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        Adana'da iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        H.R.M. idaresindeki 01 BH 854 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Deniz Erdoğdu'nun kullandığı 31 U 6866 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğdu ve aynı araçta bulunan Erhan Erdoğdu hayatını kaybetti. Akrabaları Bostan Erdoğdu ve Sabriye Erdoğdu ise yaralandı.

        Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü H.R.M. gözaltına alındı.

        - Olay yerine çağrılan cenaze aracı kaza yaptı

        Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cenaze aracı ise Ceyhan otoyolunun bağlantı yolunda traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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