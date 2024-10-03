Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı

        Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:19 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

        Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

        Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III, halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak.

        - Yarışmalar sürecek

        Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

        Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapılacak.

        - Dijital yolculuğa çıkılabilecek

        TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

        Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

        - Diğer etkinlikler

        Festival ana sahnesinde, "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" ve "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni" etkinlikleri düzenlenecek.

        Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" ve "Tiyatro Gösterisi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

        Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

        Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir

        Benzer Haberler

        TIR ile kamyonet kazası ardından bölgeye giden cenaze aracı da traktörle ça...
        TIR ile kamyonet kazası ardından bölgeye giden cenaze aracı da traktörle ça...
        Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı
        TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı
        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim k...
        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim k...
        Google Türkiye'nin "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi"nin açılışı TEKNOFEST...
        Google Türkiye'nin "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi"nin açılışı TEKNOFEST...
        Adana'da iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı