Adana'da suyun çekildiği baraj gölünde el bombası bulundu

Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

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