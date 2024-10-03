Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli adreslerde yapılan aramada, 683 gram esrar, 4 bin 915 sentetik ecza, 97 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 663 gram sentetik uyarıcı ve 1 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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