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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:11
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda çeşitli adreslerde yapılan aramada, 683 gram esrar, 4 bin 915 sentetik ecza, 97 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 663 gram sentetik uyarıcı ve 1 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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