Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda çeşitli adreslerde yapılan aramada, 683 gram esrar, 4 bin 915 sentetik ecza, 97 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 663 gram sentetik uyarıcı ve 1 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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