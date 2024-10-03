ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

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