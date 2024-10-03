GÖKBEY helikopteri ilk teslimata gün sayıyor

FUAT KABAKCI / GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in ilk teslimatına ilişkin, "O teslimatı, bu ay içinde, belki 29 Ekim'de veya daha önce göreceğiz." dedi.

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