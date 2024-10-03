ULAK Haberleşme, milli haberleşme çözümleriyle TEKNOFEST Adana'da
TOLGA YANIK - TEKNOFEST kapsamındaki Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın yürütücülüğünü yapan ULAK Haberleşme, yerli ve milli haberleşme çözümlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilere tanıtıyor.
TOLGA YANIK - TEKNOFEST kapsamındaki Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın yürütücülüğünü yapan ULAK Haberleşme, yerli ve milli haberleşme çözümlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilere tanıtıyor.
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