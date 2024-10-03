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        TEKNOFEST Adana'nın güvenliği ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleriyle sağlanıyor

        SERKAN AVCİ - Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) kullanılan ASELSAN'ın geliştirdiği güvenlik kameraları ve x-ray cihazları, ziyaretçilerin güvenliğine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:08
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        TEKNOFEST Adana'nın güvenliği ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleriyle sağlanıyor
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        SERKAN AVCİ - Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) kullanılan ASELSAN'ın geliştirdiği güvenlik kameraları ve x-ray cihazları, ziyaretçilerin güvenliğine destek oluyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

        Ziyaretçilerin festival coşkusunu güvenli ortamda yaşaması için alınan tedbirlerde, Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleri kullanılıyor.

        ASELSAN'ın özgün mühendislik tasarımı milli güvenlik kameralarıyla donatılan festival alanı, TEKNOFEST Adana Koordinasyon Merkezi'ndeki ekranlardan anbean takip ediliyor.

        Organizasyondaki önlemler, yine şirketin geliştirdiği güvenlik yazılım sistemiyle değerlendiriliyor.

        - Protokol girişine ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları yerleştirildi

        Protokol girişine yerleştirilen ASELSAN'ın ürettiği ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları, otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme ve yoğunluk alarmı gibi özellikleri sayesinde güvenliğe katkı sunuyor.

        Şirketin, aniden kalbi duran kişilere elektroşokla müdahale edilmesini sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) cihazı da festival alanında yer alıyor.

        - "Tedbirlerin tam ortasında

        ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine, organizasyonun ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik sistemlerini sağlayabildiklerini söyledi.

        Alana yerleştirilen kamera sisteminin, 81 kentte de güvenliği yönettiğini belirten Akyol, şöyle konuştu:

        "Kalabalık kitlenin tek tek güvenli şekilde içeriye alınması ve içerideki yoğunluğun yönetilmesi gibi bütün organizasyonu akıllı sistemlerle destekliyoruz. Bunun için milli olarak geliştirdiğimiz kameralar kullanılıyor. Tedbirlerin tam ortasında milli olarak geliştirdiğimiz bu sistemi yöneten yazılım ve arkasında yapay zeka algoritması çalışıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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