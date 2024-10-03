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        En büyük sonda roketlerinden olan Sors, TEKNOFEST'te sergilendi

        EMİRHAN YILMAZ - DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mehmet Kahraman, 630 milimetre, 2,5 ton ağırlığında bir sonda roketini bugüne kadar 20 kere fırlattıklarını belirterek, "Bu bize şunu sağladı, birincisi, personelimize çok ciddi bir uçuş kabiliyeti kazandırdı. Bir diğeri, ülkemizde kriyojenik manada uçuş komponentleri geliştirebilen bir firma oluştu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:23
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        En büyük sonda roketlerinden olan Sors, TEKNOFEST'te sergilendi
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        EMİRHAN YILMAZ - DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mehmet Kahraman, 630 milimetre, 2,5 ton ağırlığında bir sonda roketini bugüne kadar 20 kere fırlattıklarını belirterek, "Bu bize şunu sağladı, birincisi, personelimize çok ciddi bir uçuş kabiliyeti kazandırdı. Bir diğeri, ülkemizde kriyojenik manada uçuş komponentleri geliştirebilen bir firma oluştu." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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