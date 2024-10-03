En büyük sonda roketlerinden olan Sors, TEKNOFEST'te sergilendi
EMİRHAN YILMAZ - DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mehmet Kahraman, 630 milimetre, 2,5 ton ağırlığında bir sonda roketini bugüne kadar 20 kere fırlattıklarını belirterek, "Bu bize şunu sağladı, birincisi, personelimize çok ciddi bir uçuş kabiliyeti kazandırdı. Bir diğeri, ülkemizde kriyojenik manada uçuş komponentleri geliştirebilen bir firma oluştu." dedi.
EMİRHAN YILMAZ - DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Mehmet Kahraman, 630 milimetre, 2,5 ton ağırlığında bir sonda roketini bugüne kadar 20 kere fırlattıklarını belirterek, "Bu bize şunu sağladı, birincisi, personelimize çok ciddi bir uçuş kabiliyeti kazandırdı. Bir diğeri, ülkemizde kriyojenik manada uçuş komponentleri geliştirebilen bir firma oluştu." dedi.
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