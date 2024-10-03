Aladağ ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı
Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.
Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.
Sergilenen ürünleri inceleyip bilgi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, festivalin öğrencilerin gelecek vizyonuna katkı sunacağını belirtti.
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