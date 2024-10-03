Aladağ ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı

Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

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