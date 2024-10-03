İlk TEKNOFEST'ten bu yana yarışmacı sayısı 80 kat arttı
ABDULKADİR GÜNYOL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk defa düzenlendiğinde 14 farklı alanda başlamıştı ve 20 bin yarışmacı vardı. Bugün 50 farklı alanda ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının katıldığı bir festivale dönüştü." dedi.
ABDULKADİR GÜNYOL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk defa düzenlendiğinde 14 farklı alanda başlamıştı ve 20 bin yarışmacı vardı. Bugün 50 farklı alanda ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının katıldığı bir festivale dönüştü." dedi.
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