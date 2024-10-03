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        Modern pentatlonun "Milli Lazer Silahı", TEKNOFEST Adana'da vitrine çıktı

        SERKAN AVCİ - Modern pentatlon branşında yurt dışına bağlılığın önüne geçilmesi için tasarlanarak üretimine başlanan "Milli Lazer Silahı", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:10
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        Modern pentatlonun "Milli Lazer Silahı", TEKNOFEST Adana'da vitrine çıktı
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        SERKAN AVCİ - Modern pentatlon branşında yurt dışına bağlılığın önüne geçilmesi için tasarlanarak üretimine başlanan "Milli Lazer Silahı", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

        Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işbirliğiyle üretilen "Milli Lazer Silahı", GSB standında tanıtılıyor.

        Stantta kurulan alanda silahla hedefe atış yapma imkanı bulan ziyaretçiler, ürün hakkında bilgi alıyor.

        TEKNOFEST Adana'da katılımcıların rağbet gösterdiği silah, modern pentatlon sporcuları tarafından da deneniyor.

        - "Yeterli sayıda silahımız olmadığı için branşta gelişim sağlamıyorduk"

        Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi de olan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu İl Temsilcisi Mete Berk Demiryol, AA muhabirine, milli lazer silahının modern pentatlona ivme kazandırdığını söyledi.

        Silah temininde yurt dışına bağlı olmanın sorunlarını yaşadıklarını anlatan Demiryol, şöyle devam etti:

        "Sporcularımızın lazer silahlarını yurt dışından getirdiğimiz için maliyetler çok yüksekti. Yeterli sayıda silahımız olmadığı için branşta gelişim sağlayamıyorduk. Lazer silahlarını yurt dışından temin ederken zorluk yaşıyorduk. Bu nedeniyle federasyonumuz ve bakanlarımızın işbirlikleriyle Milli Lazer Silahı projemiz ortaya çıktı. Tamamıyla yerli ve milli olmak üzere kendi silahımızı ürettik."

        Demiryol, silahların seri üretimini yaparak sporcuların kullanımına sunmaya başladıklarını belirtti.

        - "Nişangahı, kabzası ve tetiği özel olarak üretildi"

        Branştaki malzeme sorununu çözmeyi başardıklarını vurgulayan Demiryol, şunları kaydetti:

        "Ben çok uzun yıllar bu branşın içinde bulundum. Geçmişte milli sporcu olarak yarıştım. Silah sıkıntısı çok çektik. Küçüklüğümüzde silah bulamıyorduk. 20-25 arkadaşımla beraber tek silahta atış yapıyorduk. Bunun teminini federasyonumuz ve bakanlığımız sağlıyor. Silahımızın içinde lazer mekanizması bulunuyor. Nişangahı, kabzası ve tetiği özel olarak üretildi. Tamamen milli bir silah. Uluslararası standartlara uygun şekilde üretilip onaylı şekilde entegre edildi. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında kullanılabilecek düzeyde. Şu an ulusal standartlarda gelişmekte olan, gelecek vadeden sporcularımızın tercih ettiği bir silah."

        Demiryol, TEKNOFEST katılımcılarının milli lazer silahına büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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