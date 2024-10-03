Savunma uzmanı Yusuf Alabarda TEKNOFEST'in gençlere katkılarını değerlendirdi:

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Savunma Sanayi, Strateji ve Teknoloji (SAVTEK) Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) gençlerin dünyayla rekabet edebilecekleri habitat oluşturduğunu belirtti.

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