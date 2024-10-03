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        Feke'de çıkan bahçe yangını söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:32
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        Feke'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
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        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tenkerli Mahallesi'nde Aydın Çevik'e ait hurma bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 100 hurma fidanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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