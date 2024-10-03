Feke'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tenkerli Mahallesi'nde Aydın Çevik'e ait hurma bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 hurma fidanı zarar gördü.
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