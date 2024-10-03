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        Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:00
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        Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Gedikli Mahallesi'nde ormanlık alana ağaç kesmeye giden İsmail Elaldı (53) eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

        Jandarma ekiplerinin aramaları sonucunda Elaldı'nın cansız bedeni, Tapırlı mevkisinde devrilmiş bir ağacın altında bulundu.

        Ekiplerce yapılan ilk incelemede, Elaldı'nın kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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