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        Adana'da evinin damında kenevir yetiştirdiği öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damında uyuşturucu ürettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:29
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        Adana'da evinin damında kenevir yetiştirdiği öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damında uyuşturucu ürettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Haziran'da tutuklanan A.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir eve düzenlenen operasyonda, sanığın ikametinin damında plastik saksılar içine ekilmiş vaziyette toplamda 71 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

        İddianamede ayrıca evde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu da bildirildi.

        Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, A.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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