Kara Harp Okulu öğrencileri robotik projesiyle TEKNOFEST'te boy gösteriyor

EMİRHAN YILMAZ - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Elektronik Haberleşme Mühendisliği Robotik Kulübü öğrencileri, el yapımı patlayıcı ve mayınların imhası için geliştirdikleri robotu TEKNOFEST'te sergiliyor.

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