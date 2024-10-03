ASELSAN imzalı alçak irtifa radarı "ALP 100-G", Türkiye'nin "havadaki gözüne" güç katacak

SERKAN AVCİ - ASELSAN tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması amacıyla üretilen alçak irtifa radarı "ALP 100-G", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) görücüye çıktı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli üretim araçları da festival alanındaki çeşitli noktalarda tanıtılıyor.

Türkiye'nin "havadaki gözüne" güç katacak, ASELSAN imzalı alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G" de festivalde sergilenen ürünler arasında yer alıyor. - 3 boyutlu tespit ve takip yeteneği dikkati çekiyor ALP 100-G'nin birbirinden özel yetenekleri, festivaldeki ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibini yapabilen radar aracı, 8x8 taktik tekerlekli araç sayesinde yüksek hareket özgürlüğü sunuyor.

ALP 100-G, özellikleri arasında yer alan "Mod-5 IFF" ile hedef kimliklendirmesi gerçekleştirebiliyor. - "Özel silah tespit modu" düşman unsurlarını hareketlerini gösteriyor Çoklu hedef takibi sayesinde odak gücü yüksek olan radar aracı, komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetilebiliyor. Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması hedeflenen ALP 100-G, "özel silah tespit modu" ile düşman unsurlarının atım ve düşüm noktalarını da gösteriyor. Karıştırıcı tespiti ve takibi de yapabilen alçak irtifa radar aracı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.