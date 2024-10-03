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        Korumacı duvarların yükseldiği çağda Türkiye için yerli kuantum bilgisayarı hayati önem taşıyor

        EMİRHAN YILMAZ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, "Eğer biz kendi kuantum bilgisayarımızı ülke olarak yapamazsak en büyük tehdit ve tehlike önümüzde demektir. Çünkü kuantum teknolojilerinde teknoloji duvarları oluşuyor. Artık eskisi gibi globalleşen bir dünya, bütün veriler her yerde, herkes her türlü katkıyı sağlıyor devri kapandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:31
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        Korumacı duvarların yükseldiği çağda Türkiye için yerli kuantum bilgisayarı hayati önem taşıyor
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        EMİRHAN YILMAZ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, "Eğer biz kendi kuantum bilgisayarımızı ülke olarak yapamazsak en büyük tehdit ve tehlike önümüzde demektir. Çünkü kuantum teknolojilerinde teknoloji duvarları oluşuyor. Artık eskisi gibi globalleşen bir dünya, bütün veriler her yerde, herkes her türlü katkıyı sağlıyor devri kapandı." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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