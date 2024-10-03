Korumacı duvarların yükseldiği çağda Türkiye için yerli kuantum bilgisayarı hayati önem taşıyor
EMİRHAN YILMAZ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, "Eğer biz kendi kuantum bilgisayarımızı ülke olarak yapamazsak en büyük tehdit ve tehlike önümüzde demektir. Çünkü kuantum teknolojilerinde teknoloji duvarları oluşuyor. Artık eskisi gibi globalleşen bir dünya, bütün veriler her yerde, herkes her türlü katkıyı sağlıyor devri kapandı." dedi.
EMİRHAN YILMAZ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, "Eğer biz kendi kuantum bilgisayarımızı ülke olarak yapamazsak en büyük tehdit ve tehlike önümüzde demektir. Çünkü kuantum teknolojilerinde teknoloji duvarları oluşuyor. Artık eskisi gibi globalleşen bir dünya, bütün veriler her yerde, herkes her türlü katkıyı sağlıyor devri kapandı." dedi.
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