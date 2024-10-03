Ticaret Bakanı Ömer Bolat Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Artık döviz biriktiriyoruz. Dış ticaret açığımızı kapatma yolunda büyük ilerleme sağladık. Cari işlemler açığımızı artık oldukça minimum seviyelere indirmiş durumdayız." dedi.

Bakan Bolat, Adana Ticaret Odası'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Toplantısı"na katıldı.

Kente 3 bakan yardımcısı ve 11 genel müdürle geldiklerini dile getiren Bolat, gün boyunca katıldığı programlarda iletilen sorunları, dilekleri not aldıklarını söyledi.

Bolat, Adana'nın ihracatının artıp ithalatının ise azaldığını belirterek, "Adana, dış ticaret fazlası veren, katma değer meydana getiren çok önemli bir vilayetimiz. Sorumluluk ve yetki alanımızdaki Yumurtalık Serbest Bölgesi de önemli ihracat kapımız. Burada 2023 yılında 1,1 milyar dolar ihracat başardık. İnşallah Ankara'ya döndüğümüzde yeni yatırımlar, fabrikalar konusunda işletici firmayla gerekli girişimleri yapacağız." diye konuştu. Kentteki esnafa sağlanan destekleri anlatan Bolat, Adanalı esnaf için yüzde 50 faiz indirimli 200 milyon lira ilave kredinin tahsis edildiğini bildirdi.

Bolat, hükümetin son 21 yılda Adana'ya, binlerce proje ve eserlerden oluşan 230 milyar liralık hizmet kazandırdığını söyledi. Türkiye'nin salgın, depremler, küresel sorunlar ve savaşlardan etkilendiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: "Şükürler olsun ki Türkiye'miz, bölgesinde ve dünyasında siyasi istikrarını koruyan, terörle mücadelede başarılı olup terörü kurutan ve ekonomisinde de büyüme, istihdam ve ihracat artışı yolunda istikrarlı şekilde yükseliş gösteren konumunu muhafaza ediyor. Bu kolay bir durum değil. Bir gül bahçesinde değiliz, 'mayın tarlasının' ortasında Türkiye'yi yönetmeye çalışıyoruz. Burada insanımızın ayağına diken batmasın, refahı, satın alma gücü, ekonomik gelişmişliği zarar görmesin diye büyük bir ihtimamla çaba sarf ediyoruz."

Bolat, geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 büyüdüğünü, 1 milyon 100 bin istihdam artışı sağlandığını anımsattı. - 2026 yılı sonunda hedef tek haneli enflasyon Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan eylül ayı rakamlarında enflasyonun yıllık bazda yüzde 49,38'e gerilediğine değinen Bolat, "İnanıyoruz ki Orta Vadeli Ekonomi Programı'mızı büyük bir ciddiyetle ve titizlikle uygulayarak Türkiye'yi inşallah 2026 yılı sonunda tek haneli enflasyon rakamına kavuşturup düşük enflasyonlu süreçte yüksek oranlı büyüme, istihdam artışı ve dünya ticaretinde, ihracat liginde güçlü bir oyuncu haline getirme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin ihracatını artırıp, dış ticaret ve cari işlemler açığını gerilettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu olumlu tablo Türkiye'de döviz sorununun kalmadığını göstermekte. Artık döviz biriktiriyoruz. Dış ticaret açığımızı kapatma yolunda büyük ilerleme sağladık. Cari işlemler açığımızı artık oldukça minimum seviyelere indirmiş durumdayız. İnanın bu fedakarlık, sabrınız, iş dünyası ve vatandaşlarımızın da bu programa olan inancı önümüzdeki yıl daha iyi bir performans, 2026'da ise hızlı yükseliş döneminin başlangıcını da beraberinde getirecektir."

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ev sahipliği yapan Adana'da otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleriyle teftiş edildiğini bildiren Bolat, "Adana'ya TEKNOFEST'ten dolayı yüz binlerce ziyaretçi gelince maalesef bazı uygunsuz fiyatlamaları ihbar aldık. Onlarla mücadelemiz var. Tespitler ve cezai işlemler yapılıyor." dedi. Bolat, konkordato konusuna değinerek, şunları kaydetti: "Bir konkordato kabulü, 50 firmayı birden olumsuz etkileyebiliyor. Oradan alacaklı olanlar ciddi zarar görüyorlar. Büyük gecikmeler olabiliyor ama kabul edilmiş konkordato sayısı bu sene için sadece 44 arkadaşlar. Yoğun bir konkordato müracaatı olabilir ama kabul edilmiş konkordato 44. Geçen senenin rakamından şu anda daha az. Adalet Bakanlığı bu konuyu yakından takip ediyor. Hakimler, savcılar bu konuda gerekli değerlendirmeleri aldılar. Aldatıcı konkordatolara karşı hakimlerimiz görevlerini layıkıyla yapıp piyasalarda dalgalanma, çalkantı meydana getirecek uygulamalara karşı hukukun, adaletin gereği neyse yapıyorlar."